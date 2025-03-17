Yapılan denetimler sonucunda; toplam 2 bin 91 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 366 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 32 araç trafikten men edildi, 3 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise; 156’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 32’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 29’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 20’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11’i sigortasız araç kullanmak 9’u muayenesiz araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü A işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 90’ı diğer trafik suçlarından oluşuyor.