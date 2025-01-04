Kazalarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

04.01.2025 tarihinde saat 03:00 sıralarında, Gazimağusa’da Hayvanat Bahçesi arkasındaki isimsiz sokak üzerinde, Mehmet ALAKUŞ (E-23) 100 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki TME 894 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan duvara çarptıktan sonra, ters dönerek tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

04.01.2025 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Mustafa IŞIK (E-25) 93 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GV 051 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj üzerine çıkmış ve trafik levhası ile aydınlatma direğine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.