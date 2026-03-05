Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir oto galeriye ait binanın penceresi muhtemelen sert bir cisimle kırılarak açıldı. İçeriye giren kimliği meçhul şahıslar, galeride muhafaza edilen iki motosikleti çalarak olay yerinden ayrıldı.

Aynı tarihte yine Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir marketin giriş kapısı açılarak içeriye girildi. Market içerisinden muhtelif gıda ürünleri, 4 adet demir para kasası ve kasalar içinde muhafaza edilen toplam 10 bin TL nakit para ile iş yerine ait cep telefonu çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselelerin zanlılarının Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nden yasal tutukluluktan firar eden T.Ç. (E-28) ile Ö.Ç. (E-23) olduğu tespit edildi.

Bahse konu zanlılar tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.