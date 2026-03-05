04 Mart 2026 tarihinde saat 20.00 ile 24.00 arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da 336 Sürücüye Yasal İşlem

Lefkoşa’da yapılan denetimlerde; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi lojmanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar kontrol edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise toplam 1.685 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda:

188 sürücü süratli araç kullanmaktan,

2 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan,

7 sürücü sigortasız araç kullanmaktan,

4 sürücü emniyet kemeri takmamaktan,

10 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan,

30 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan,

15 sürücü ışık kurallarına uymamaktan,

80 sürücü ise diğer trafik suçlarından

olmak üzere toplam 336 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 32 araç trafikten men edildi.

İskele’de 1 Tutuklama

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde de eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun bulunduğu alanlar kontrol edildi. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından kontrol edilen 1.355 sürücünün:

141’i süratli araç kullanmaktan,

5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan,

1’i ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan,

8’i sigortasız araç kullanmaktan,

2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan,

5’i emniyet kemeri takmamaktan,

4’ü muayenesiz araç kullanmaktan,

27'si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan,

7’si ışık kurallarına uymamaktan,

71’i ise diğer trafik suçlarından

olmak üzere toplam 271 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denetimler kapsamında 39 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.