Polis memuru Ozan Özder mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12 Mayıs 2025 tarihinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa ve Girne’de ortak olarak düzenlenen “Tanyeri Operasyonu” kapsamında; zanlının Küçük Kaymaklı’da bir apartmanın önünde park halinde bulunan aracında arama yapıldığını söyledi.

Polis, ekipleri gören zanlının koşarak kaçmaya çalıştığını, makul güç kullanılarak yakalandığını belirtti.

Polis, araçta yapılan aramada ön yolcu koltuğunda koli bandına sarılı 18 ayrı şeffaf poşetlerde 500 gram ağırlığında hintkeneviri, arka koltuğunda poşetlere sarılı 280 gram, yine ayrı bir pakette 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin emare alındığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının Girne‘deki ikametgahında yapılan aramada 28 ayrı folyo paketine sarılı 40 gram ağırlığında uyuşturucu maddeyle folyo paketler ve koli bandının emare alındığını belirtti.

Polis, ikametgahın yatak odasında şeffaf poşetlerde 10 gram ve 1 kilo ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin emare alındığını aktardı.

Polis, zanlının 11 Mayıs 2025 tarihinde aranan bir şahısla telefonla irtibat kurup, yine başka bir şahıstan uyuşturucuları teslim aldığını anlattığını açıkladı.

Polis, zanlının telefonda irtibat kurduğu şahsın yönlendirmesiyle söylenilen kişilere uyuşturucu teslim edeceğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydetti.

Polis, iki kişinin arandığını, zanlının cep telefonunun incelenmesi gerektiğini ayrıca statüsünün araştırılacağını söyleyerek, aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “Annem hasta, ona yardım etmek için yaptım. Bu iş karşılığında 200 dolar alıp anneme gönderecektim” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.