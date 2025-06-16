Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 16 Haziran Babalar Günü temalı Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye "42487" numaralı bilete isabet ederek devretti.

Sıradaki çekiliş ‘20 Temmuz Özel Çekilişi’

Özerdağ Azerbaycan Cumhuriyeti Hukuk Şurası'nın davetlisi olarak Azerbaycan’da Özerdağ Azerbaycan Cumhuriyeti Hukuk Şurası'nın davetlisi olarak Azerbaycan’da

20 Temmuz’da gerçekleşecek olan özel çekilişte büyük ikramiye 5 Milyon TL. Toplamda 12 Milyon TL’lik rekor ikramiyenin dağıtılacağı özel çekiliş; çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçeklecek. Biletlerin 17 Haziran itibarı ile satışa çıkacağı çekilişin bilet fiyatı da 300 TL olarak duyuruldu.