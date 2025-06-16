Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 16 Haziran Babalar Günü temalı Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye "42487" numaralı bilete isabet ederek devretti.

Sıradaki çekiliş ‘20 Temmuz Özel Çekilişi’

20 Temmuz’da gerçekleşecek olan özel çekilişte büyük ikramiye 5 Milyon TL. Toplamda 12 Milyon TL’lik rekor ikramiyenin dağıtılacağı özel çekiliş; çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçeklecek. Biletlerin 17 Haziran itibarı ile satışa çıkacağı çekilişin bilet fiyatı da 300 TL olarak duyuruldu.