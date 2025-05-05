Polis memuru Enis Sabit mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 01.05.2025 tarihinde Lefkoşa da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet bir otelin casinosuna müşteri olarak giden zanlının ayni yerde yine müşteri olarak bulunan S.D.’nin Casino içerisindeki sandalye üzerinde asılı vaziyette bulunan ceketinin cebinde muhafaza etmiş olduğu 20.000 TL’yi sirkat ettiğini söyledi. Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının kamera görüntülerinden tespit edilerek, 2 Mayıs’ta tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 3 Mayıs’ta mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis memuru, zanlının eşinin 20 bin TL’yi polise teslim ettiğini de açıkladı. soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, ülkede çalışma izniyle bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 2 haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına ve bir kefilin 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.