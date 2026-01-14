Lefke Gazi Lisesi’nde öğretmenler, okul aile birliği, Lefke Belediyesi ve 17 sivil toplum örgütünün katılımıyla 13 Ocak (dün) tarihinde yapılan toplantıda, okulda eğitim koşullarının konteynerlerle sürdürülmesinin ciddi sorunlara yol açtığı belirtildi. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın iyileştirme çalışmalarında ağır hareket ettiği, deprem güçlendirme projesinin ise netleştirilmediği ve çalışmaların başlatılmadığı kaydedildi.

Toplantıda, mevcut olumsuz eğitim ortamının öğrenciler, öğretmenler ve veliler üzerinde psikolojik baskı ve güvenlik endişesi yarattığına dikkat çekildi. Katılımcılar, Lefke Gazi Lisesi’nin başka bir yere taşınmasının gündem dışında olduğunu, okulun mevcut yerinde en çağdaş koşullara kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda alınan kararlar şöyle özetlendi:

Mevcut okul ortamının iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların hızla tamamlanması, Mevcut binaların güçlendirilmesi ve yeni binaların projelerinin tamamlanarak inşaata başlanması, Konteyner okul ortamından kurtulmak için somut adımların gecikmeden atılması, Şubat tatili sonrası hiçbir adım atılmazsa tüm paydaşların birlikte hareket etmesi.

Toplantıya katılan sivil toplum örgütleri arasında Lefke Toplum Merkezi, Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Lefke Vakfı, Lefke Kadınlar Konseyi, Lefke Citta Slow Üretici Kadınlar, Lefke Doğa Sporları Derneği, Lefke Turizm Derneği, Lefke Avcılık Atıcılık Birliği, Doğancı Kalkındırma Derneği (DOKAD), Gaziverenliler Derneği (GA-DER), Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Lefke Şubesi, Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefke Şubesi ve Cengiz Topel Hastanesini Kalkındırma Derneği yer aldı.

Katılımcılar, okulun mevcut koşullarının iyileştirilmesi ve binaların güçlendirilmesi için tüm tarafların birlikte hareket etmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.