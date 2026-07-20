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Tören, Karaoğlanoğlu Şehitliğinin gezilmesi ve şehit kabirlerine çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve özgürlük meşalesinin yakılmasının ardından adadaki meşale karaya çıkarılarak, Lefkoşa’da gerçekleşecek törene götürülmek üzere Yeşilova Spor Kulübü sporcularına teslim edildi.

21 pare top atışı, saygı marşı ve saygı duruşunun ardından, Türkiye’den getirilen bayraklar plaj yakınlarındaki adaya çıkarıldı.

Törende daha sonra, KKTC Yelken Motor Kürek Federasyonu tarafından Türkiye’den getirilen bayraklar, Yavuz Çıkarma Plajına çıkarılarak, teslim edildi.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin denize bırakılmasıyla başladı.

Törene, Cumhurbaşkanlığı adına Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven, Cumhuriyet Meclis Başkanlığı adına Bekir Tanrıkulu, Başbakanlık adına Salih Peköz, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği adına Tamer Alpuğ, Girne Kaymakamı Revin Gürler, KTBK adına Lojistik destek Grup Komutanı Bakım Albay Mehmet Arslan, GKK adına Deniz Birlikleri Komutanı Deniz Albay Necati Koray Salar, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, , Girne Polis Müdürlüğü, kurum kuruluş, muharip dernekler, dernekler, üniversiteler ve bölge okullarının temsilcileri katıldı.

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