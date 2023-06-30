-ÖZEL HABER / Pelin Yükselay

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mahkemeleri'nin 2022 yılı faaliyet raporu yayınlandı. Faaliyet raporu, evlenme ve boşanma oranlarını ortaya koydu.

Buna göre 2022 Yılında ülkemizde bin 247 çift evlendi. Evliliklerin 498'i Lefkoşa'da, 308'i Mağusa'da, 250'si Girne'de, 65'i Güzelyurt'ta 102'si İskele'de ve 24'ü Lefke bölgesinde gerçekleşti.



Boşanmalarda artış var!

2021 Yılında 895 olan boşanma sayısı ise 2022 yılında 945'e yükseldi. Boşanmaların 629'u anlaşmalı bir şekilde "evlilikleri en az 1 yıl sürmesi koşulu ile tarafların birlikte başvurması ya da bir tarafın öteki tarafının davasını kabul etmesiyle gerçekleşti. 278 Çift, evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşandı. 38 çift ise eşleriyle son 2 yıldır beraber yaşamadıklarını beyan ederek ayrıldı.



670 Çift 10 yıl ve üzeri evliydi!

Mahkemeye en fazla 10 yıllık ve üzeri çiftlerin başvurduğu da istatisklerde ortaya çıkan bir başka detay. 2022 Yılında gerçekleşen boşanmalarda 670 çiftin 10 yıl ve üzeri devam eden evliliklerini sonlandırdıkları ortaya çıktı. Öte yandan 651 çiftin çocuklu olduğu da istatistiklerde yer alanlar arasında.



En çok boşanma Lefkoşa’da!

2022 Yılında en fazla boşanma 371 ile Lefkoşa'da görülürken bunu 253 ile Girne, 218 ile Gazimağusa, 50 ile İskele, 32 ile Güzelyurt 20 ile Lefke takip etti.