Fon’dan yapılan açıklamada, üreticilerin, 2024-2025 üretim yılında, Genel Tarım Sigortası Fonu tazminat ödemelerinden ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın vermekte olduğu Doğrudan Gelir Desteği’nden yararlanabilmeleri için ekilen ve/veya dikilen araziler ve nadasa bırakılan arazilerin Genel Tarım Sigortası Fonu beyan forumları esas alınarak Fon’a beyanda bulunmaları gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, 12 Şubat’ta başlayan beyan başvurularının, bölge ve kaza Tarım Daireleri ile Genel Tarım Sigortası Fonu’na olmak üzere 10 merkeze teslim edilebileceği belirtildi.

Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresi’nden kiralanan araziler ve Kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler kira mukavelesinde adı geçen şahıslar tarafından beyan edilebileceği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

“Geçtiğimiz yıl (2023-2024 üretim yılı) beyanlarının Bilgisayar kayıtlarına göre tapu kontrolü yapıldıktan sonraki temiz son durumlarını gösteren Ürün köyüne göre kimlik ve parsel bazında hazırlanmış Başvuru Formalarında üreticilerimiz sadece söz konusu parsellerin bu yılki (2023-2024 üretim yılı ) ürün durumlarını yazacaklardır. Ancak Başvuru formlarının üzerinde olup da bu yıl ekmedikleri, nadasa bırakmadıkları veya başka üretici kullanımına geçen arazilerin üzerlerini çizerek iptal edeceklerdir.”

Üreticilerin, kimlik ve parsel bazında hazırlanan başvuru formlarında bulamadıkları parselleri, boş olarak gönderilen başvuru formlarına dolduracakları belirtilen açıklamada, “7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasası kapsamında olan devlet çalışanları ve/veya çalışmış oldukları kurum, kuruluşların Yasa veya Tüzüklerinde veya Yapılan Toplu İş Sözleşmelerinde İkinci İş Yapma Yasağı Olan Üreticiler başvuru yapamazlar. Yapmaları halinde başvuruları iptal edilecektir.” İfadelerine yer verildi.

Başvuru esnasında ibraz edilmesi gereken belgeler ise şöyle sıralandı:

“1) Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan araziler ve Kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler için yapılacak beyanlar sözleşmeleri ile birlikte teslim edilecektir. Belgelerini ibraz etmeyen üreticiler DGD ve tazminat ödemelerinden yararlandırılmayacaklardır.

2) Üreticilerimiz kimlik ve parsel bazında hazırlanan Başvuru Formlarında bulamadıkları ve boş olarak gönderilen Başvuru Formlarına doldurulacak yeni parselleri evraklı alınacaktır.

Yeni beyan edilecek araziler için gerekli evraklar:

a) Üreticinin mülkiyetinde olan parselleri için Koçan, T Cetveli, Tahsis ve Search belgelerinin aslı veya aslı gibidir diye onaylı şekli.

b) Parselin icar olması durumunda icar sözleşmesi veya kullanım hakkı belgesi ile birlikte koçanın aslı veya aslı gibidir diye onaylanmış şekli.

c) Parselin miras olması durumunda tereke belgesinin aslı veya aslı gibidir diye onaylanmış şekli başvuru formu ile birlikte teslim edilmelidir.

3) Tahıl ve Baklagil Üreticilerinin Sigorta Kapsamına giren doğal afet olması durumunda Kuraklık tazminatından faydalanabilmeleri için Özel ve/veya Tüzel Kurum ve Kuruluşlardan almış oldukları Gübrelerin Fatura ve/veya Makbuzlarının aslı veya gübre aldıkları kuruluş tarafından tasdiklenmiş fotokopileri beyan formları ile birlikte Fon’a ibraz edilmelidir.

4) 2024-2025 üretim yılı için Üretici Birliklerinden Alacakları Üretici Belgesini Fona ve/veya Bölge Kaza Tarım Daireleri ibraz etmeleri ve karşılığında Alındı Belgesi almaları gerekmektedir.

5) Üreticilerin Kimlik Kartı Fotokopilerini beyan esnasında Fon’a ve/veya Bölge Kaza Tarım Daireleri ibraz etmesi gerekmektedir.

6) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na daha önce taahhütname vermeyen üreticilerimizin taahhütnamesini de beyan esnasında Fon’a teslim etmesi gerekmektedir.”

Açıklamada ayrıca, tapu kayıtlarına göre yapılan kontroller sonucunda evrakları eksiksiz olan başvuruların, evraksız kabul edileceği, ancak, temiz olmayıp ancak evraksız şekilde yapılan başvuruların ise işleme alınmayacağı uyarısında bulunulurken, “Temiz olmayan (Genel Tarım Sigortası Fonu kayıtlarında olmayan) beyanlar, (Koçan Tahsis Getir, Tapu Referansları Hatalı, Metrik Koçan Getir ve Tapu, Harita Getir v.s) beyan forumlarının en arkasında ayrı bir şekilde dökümü alınmış parseller evraklı olarak beyan edilecek olan parsellerdir.” ifadelerine yer verildi.

Bunun yanı sıra, Veteriner Dairesi’ne kayıtlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerinin, doğal gübre kullanmak istemeleri halinde GTSF/43 numaralı formu doldurarak başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Başvurular esnasında ibraz edilecek ve Pul Yasası kapsamında pul gerekliliği bulunan evraklara gereken miktarda pul yapıştırılmış olması gerektiği kaydedilen açıklamada, 2024-2025 beyan bildirimlerinin 12 – 28 Şubat tarihleri arasında (her iki tarih dahil) bölge tarım dairelerinde ve Genel Tarım Sigortası Fonu binasında alınacağı hatırlatıldı.