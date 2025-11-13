Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Geç Burs Başvurularının 17 ve 18 Kasım tarihlerinde “https://yobis.mebnet.net” adresinden online olarak yapılabileceğini duyurdu.

Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, başvuru yapacak öğrencilerin https://yobis.mebnet.net adresindeki bilgilerini ve talep edilen belgeleri sistemlerine yükleyerek, burs başvurularını tamamlamaları gerektiğini kaydetti.

DAÜ'de yaratıcılığın ve kültürel birlikteliğin gecesi: "Halloween Party 2025"
Öğrencilerin, burs başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiye aynı adresin “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşabileceğini ifade eden Çelebi, 2025-2026 güz döneminde burs başvurusu yapan öğrencilerin ise burslarının devamı için herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını belirtti.