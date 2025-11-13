Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Geç Burs Başvurularının 17 ve 18 Kasım tarihlerinde “https://yobis.mebnet.net” adresinden online olarak yapılabileceğini duyurdu.

Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, başvuru yapacak öğrencilerin https://yobis.mebnet.net adresindeki bilgilerini ve talep edilen belgeleri sistemlerine yükleyerek, burs başvurularını tamamlamaları gerektiğini kaydetti.

Öğrencilerin, burs başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiye aynı adresin “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşabileceğini ifade eden Çelebi, 2025-2026 güz döneminde burs başvurusu yapan öğrencilerin ise burslarının devamı için herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını belirtti.