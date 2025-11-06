Bunlar da ilginizi çekebilir

Muayene ücretlerini kredi kartıyla internet üzerinden ödemek isteyen araç sahipleri, Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlığı resmi internet sitesi www.bub.gov.ct.tr açılış sayfasında “SEYRÜSEFER, MUAYENE VEYA YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEMELERİ İÇİN TIKLAYIN” yazan görsele tıklayarak işlemlerini gerçekleştirebilir.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan muayene listesine https://bub.gov.ct.tr/Portals/42/2025-2026%20muayene%20A3.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2025-2026 Yılı Motorlu Araçlar Muayene tarihleri listesi, değiştirilmiş şekliyle 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nün 64’üncü maddesi uyarınca Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi tarafından bugün yayımlandı.

