Concorde Tower Hotel’de saat 11.15’te başlayan tanıtım etkinliğine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanı Özdemir Berova, bazı belediye başkanları ve bürokratlarla üniversite, oda ve birlik temsilcileri katıldı.

Planın tanıtılması amacıyla düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu ile plan projesi koordinatörleri Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Tuna’nın konuşma yapması planlanıyor.

Turizmin anayasası olarak kabul edilen master planıyla ülke turizminin sürdürülebilir, rekabetçi, yenilikçi bir yapıya kavuşturulması ve gelecek on yıl boyunca istikrarlı bir şekilde ilerlemesi amaçlanıyor.