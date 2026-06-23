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Ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan C.A., burada yapılan müdahalenin ardından Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Kaza sonucu araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen İtfaiye Ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce orta refüje ardından yol kenarındaki demir bariyerlere ve yaya üst geçidinin ayaklarına çarptı.

Polis açıklamasına göre, 19 yaşındaki C.A., yönetimindeki GK 408 plakalı araçla Gönyeli Çemberi’nden Fuar Kavşağı istikametine doğru seyrettiği sırada viraja geldiğinde, önünde ilerleyen araçları geçmek amacıyla sağ şeride geçti.

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

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