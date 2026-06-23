Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un Facebook ve Messenger hesaplarının, gerçekleştirilen bir siber saldırı sonucunda erişime kapatıldı. Girne Belediyesi’nden yapılan bilgilendirmede, konuyla ilgili gerekli itirazların yapıldığı ve sürecin yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, ilgili değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından hesapların yeniden aktif hale gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Hesapların yeniden erişime açılmaması durumunda Başkan Murat Şenkul’un yeni bir Facebook hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendirmeye ve sosyal medya paylaşımlarına devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, süreç tamamlanana kadar vatandaşların talep, öneri ve bilgilendirme ihtiyaçları için Girne Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarını kullanabilecekleri vurgulandı.