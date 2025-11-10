Daireden yapılan yazılı açıklamada, Burs Tüzüğü’nün 11. maddesi gereğince; Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversitelerin lisans programlarına giriş amacıyla gerçekleştirilen merkezi sınava (YKS) katılan KKTC yurttaşı öğrenciler arasında yapılacak değerlendirmede kayıt hakkı kazandıkları puan türünde ilk beşe giren öğrencilere, kazandıkları bölüme kayıt yapmaları durumunda başarı bursu verildiği belirtildi.

2025-2026 öğretim yılında YKS ile üniversitelere yerleşen KKTC yurttaşı öğrencilerin başarı burslusu adaylarının belirlendiği kaydedilen açıklamada, açıklanan listeye duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde, mesai bitimine kadar Daire’ye yazılı, gerekçeli ve belgeli olarak itiraz yapılabileceği belirtildi. Açıklamada, daha sonra yapılacak itirazların dikkate alınmayacağı ifade edildi.

Burs başvurusu yapmayan/yapamayan öğrenciler için; 17-18 Kasım tarihlerinde Burs Tüzüğü gereği sistem (YÖBİS) yeniden açılacağı belirtilen açıklamada, öğrencilerin belirtilen tarihlerde https://yobis.mebnet.net/ internet adresinden başvuru yapmalarının burs hakkı kazanılabilmesi adına son derece önemli olduğu vurgulandı.