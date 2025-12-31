Trafik Şube Amiri Serdar Karpuzcu, Devriyeler Amiri Güven Didinir, Lefkoşa Trafik Devriyeler Çavuşu ve Motorize Ekipler Sorumlusu Ahmet Kıran önderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 2026’ya saatler kala Lefkoşa bölgesinin her bir noktasında trafik denetimleri aralıksız şekilde sürdürülüyor.

Yeni yıl gecesi boyunca özellikle ana arterler, eğlence mekânlarının yoğun olduğu bölgeler, şehir giriş ve çıkışları ile kritik kavşaklarda görev alan ekipler; trafik güvenliğini sağlamak, olası kazaların önüne geçmek ve vatandaşların yeni yıla huzur içinde girmesini temin etmek amacıyla yoğun mesai harcıyor. Sabit ve gezici ekiplerin yanı sıra motorize trafik ekipleri de şehir genelinde aktif olarak görev yapıyor.

Trafik Şube ekipleri; yağmur, çamur, soğuk ve zorlu hava koşulları demeden, gece gündüz sahada kalarak görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiriyor. Yapılan denetimlerde sürücülerin hız, alkol ve emniyet kemeri kontrolleri titizlikle gerçekleştirilirken, trafik akışının düzenli ve güvenli şekilde sağlanmasına da özel önem veriliyor.

Yetkililer, yeni yıl süresince sürücülerin trafik kurallarına uymaları, dikkatli ve duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulunurken, Lefkoşa Trafik Şube ekiplerinin 2026 yılına güvenli, düzenli ve sorunsuz bir şekilde girilmesi için görev başında olduğunu vurguladı. Trafik ekipleri, halkın can ve mal güvenliği için her an sahada olmaya devam edecek.