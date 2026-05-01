Polis basın bültenine göre, 29 Nisan 2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında İskele Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, M.A.H. (23)’nin tasarrufunda 9 mm çapında tabanca, şarjör ve 5 adet canlı mermi bulunarak emare alındı. Zanlı olay yerinde tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada, M.A.H.’nin 24 Nisan 2026 tarihinde D.Ş. (26) tarafından 300 Euro karşılığında Güney Kıbrıs’tan alınarak araca gizlendiği ve Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan muhaceret işlemi yapılmadan KKTC’ye yasa dışı şekilde girişinin sağlandığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca A.T. (22), M.V.B. (23), O.A. (25) ve Ö.E.’nin zanlının Lefkoşa’da saklanmasına ve ardından İskele’ye geçmesine yardımcı oldukları belirlendi.

D.Ş., A.T., M.V.B. ve Ö.E. tespit edilerek tutuklanırken, O.A.’nın arandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.