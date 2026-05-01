Polis basın bültenine göre, 30 Nisan 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında şüpheli olarak görülen F.T.S. (42)’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Soruşturmanın genişletilmesi üzerine, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.Ö. (39)’nün Gönyeli’deki ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir madde daha ele geçirildi.

Olayla ilgili her iki şahıs da tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.