Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Gönyeli Polis Karakol Amirliğinde görevli polis memuru Cansel Mimar mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 1-3 Mart tarihleri 14.00-08.00 saatleri arasında İ.T ve S.Z'nin Alayköy Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren gıda ve tütün malzemesi satışı yapan Rova LTD'ye ait dükkanın doğuya bakan tuvalet camını muhtemelen sert bir cisimle kırıp hasara uğrattıktan sonra içeriye giriş yaparak muhtelif markalardaki 21 koli puroyu sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptıklarını söyledi. Polis, olayın bilgilerine 03.03.2025 tarihinde geldiğini aynı tarihte yapılan araştırmada, zanlıların 02.03.2025 tarihinde sirkat edilen purolardan 16 kolisini Girne'de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini B. M'nin yaptığı City Oflicane isimli iş yerine satmak amacı ile bıraktıklarının tespit edilerek malların emare olarak alındığını belirtti. Polis, İ.T'nin Girne'de tespit edilerek tutuklandığını, S.Z'nin ise 02.03.2025 tarihinde saat 17.29'da Ercan Havaalanından çıkış yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, aranan yaklaşık 2.5-3 milyon Türk Lirası değerinde puro olduğunu belirtti. Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.