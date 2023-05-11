Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hatice Emin, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının, "Sahte Belge Düzenleme, Sahtelenmiş Belgeyi Tedavüle Sürme, Sahte Davranııla Kayıt Temini" suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 10.05.2023 tarihinde saat 07.00 raddelerinde, Lefkoşa'da Metehan Kara Giriş Kapısı'na gelen GKRY' de sakin zanlının (K-54) kullanımında bulunan KZA 022 plakalı Nıssan Juke marka aracı ile KKTC'ye giriş işlemi yaptığı esnada sistemde konu araca ait sigorta poliçesinin bulunmadığı tespit edilerek yapılan soruşturmada adı edilenin tasarrufunda 05.12.2022- 05.06.2023 tarihlerini kapsayan bir sigorta şirketi tarafından sahte olarak düzenlenmiş 86762 seri numaralı sigorta poliçesinin bulunduğu tespit edildiğini anlattı.

Polis, aynı tarihte zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve konu sahte sigorta poliçesinin emare zapt edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde konu araç ile KKTC'ye toplamda 22 kere giriş çıkış yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın yeni başlamış olduğunu alınması gereken ifadeler ve konu belgenin incelenmesi gerektirğine değinerek ilk etapda zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

