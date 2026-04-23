Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte öğrenciler için sanatsal ve kültürel içerikli birçok atölye kuruldu. Ebru, seramik, ahşap baskı, folyo baskı ve yüz boyama gibi faaliyetlerle çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de yeni beceriler edindi.

Program kapsamında ayrıca geleneksel Türk okçuluğu, çuval yarışı, halat çekme, yağ satarım ve yüzük kimde gibi oyunlarla geleneksel oyun kültürü yaşatıldı ve bayram coşkusu okul bahçesine taşındı.

“Bilim Lefkoşa” tarafından kurulan stantta ise teleskop ve mikroskop kullanımı hakkında bilgilendirme yapılarak çocukların bilimsel farkındalığı artırıldı.

Etkinliğin en çok ilgi gören bölümlerinden biri şişme oyun parkurları oldu. Öğrenciler burada arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşadı.

Program sonunda düzenlenen “çarkıfelek” etkinliğinde çocuklara kitap, oyuncak, şapka, boyama kitabı ve kalem setlerinden oluşan çeşitli hediyeler dağıtıldı.