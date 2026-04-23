Daha önce tutuklanan Y.E., B.Ç. ve M.M.’nin ardından aranan zanlı Z.H., Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı sırada tespit edilerek derdest edildi ve mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru H.K., zanlı Z.H.’nin 10 Kasım 2025 – 23 Mart 2026 tarihleri arasında Lefkoşa’da Y.E.’ye ait Ortaköy’deki ikametgâhın, B.Ç. ve M.M. aracılığıyla Girne’de yaşayan G.A., G.M. ve Z.H.’ye oturma izni temin etmek amacıyla kiracı olunmadığı halde kira sözleşmesi düzenlenmesine dahil olduğunu aktardı.

Polis, söz konusu kira sözleşmesinin Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunularak pullanmasıyla sahte resmi belgenin tedavüle sürüldüğünü belirtti.

Olayın ortaya çıkmasının ardından 26 Mart 2026 tarihinde Y.E., B.Ç. ve M.M.’nin tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını ve teminata bağlandıklarını kaydeden polis, aranan zanlı Z.H.’nin Ercan Havalimanı’nda yakalandığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının beyanlarının araştırılacağını belirten polis, Z.H.’nin ilk etapta 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç J. E., zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.