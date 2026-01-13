Fileleftheros gazetesi, polisin huzur operasyonları çerçevesinde yapılan denetimlerde, söz konusu şahsın aracının kontrol edilmek istendiğini ancak şahsın kaçtığını kaydederek yaşanan kovalamacanın ardından yakalandığını yazdı.

Haberde, şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu, sopa, zehirli gaz içeren spreyler, doping ilaçları, nakit para, iki adet cep telefonu ve iki sim kart bulunduğu kaydedildi.

-Kuaför dükkanına ateş açıldı

Gazete, bir başka haberinde de Limasol’da sahil bölgesinde bulunan ve bir Ukraynalıya ait olan kuaför dükkanına dün sabaha karşı kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateş açıldığını yazdı.

Haberde, dükkana 3 mermi isabet ettiği ve saldırganların arandığı ifade edildi.