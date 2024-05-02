Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Eko-Gün’de Aytaç Çağın'dan Keman Dinletisi, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları, Karpaz Kızları Gösterisi, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, HASDER, Gazimağusa Halk Dansları Derneği, Geçitkale Serdarlı Belediyesi, Dikmen Gençik Merkezi ekiplerinin halk dansları gösterilerinin yanında Kıbrıs Havaları Derneği, Ferdi Usbahalı, Grup Otantik, Osman Özcömert ve Murat Çığ konserleri de yer alacak.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, tüm halkı Eko-Gün’e davet ederek, “Din, dil, ırk, köken ayrımı gözetmeksizin, bu topraklarda yaşayan herkesi kucaklayan bir etkinlik olma özelliği taşıyan Büyükkonuk Eko Gün’e herkesi davet ediyoruz. Dolu dolu bir programla Eko Gün sizi bekliyor” dedi.

EKO-GÜN İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Eko-Gün için köyde hazırlıklar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Bu yıl 5 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlik için köyümüzde heyecanla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Park alanlarımız, sokaklarımız temizleniyor, yollar ve sokaklar boyanıp bakım onarımdan geçiyor." denildi.