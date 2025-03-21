Hırsızlıkla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

19.03.2025 tarihinde, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir kıyafet mağazasına müşteri olarak giden N.C.(K-24)’nin, işletme içerisinden toplam değeri 25.000 TL olan bir adet özel tasarım elbiseyi çaldığı tespit edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs 20.03.2025 tarihinde Güzelyurt'ta tespit edilerek tutuklanmış ve söz konusu elbise tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Yapılan ileri soruşturmada, muhaceret kayıtlarından yapılan kontrolde, konu şahsın ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.