Lefkoşa’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye kontrolünden ülkede 251 gündür kaçak olarak bulunduğu tespit edilerek tutuklanan 43 yaşındaki zanlı S.L.H yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emine Yekli olayla ilgili bulguları aktardı.

Yekli huzurda bulunan zanlının 7 Kasım 2025 tarihinde saat 13:00 raddelerinde Lefkoşa'da Şehit Kemal Ünal Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında hareketlerinden şüphelenilerek yapılan muhaceret kontrolünde 1 Mart 2025 tarihinden itibaren 251 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydetti. Polis, zanlıyla ilgili ihraç işlemleri başlatacaklarını da belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.