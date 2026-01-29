Sendikadan yapılan açıklamada, fiber optik protokolünün yasa haline dönüştürülmesine yönelik süreç kapsamında Hukuk Komitesi’nin yarın saat 11.30’da yapılacak toplantısına sendikanın da davet edildiği belirtildi.

Açıklamada, sendikanın toplantının ardından meclis önünde basın açıklaması yapacağı ifade edildi.

Sendikanın bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de şeffaflıktan yana tavrını kararlılıkla sürdürdüğünün belirtildiği açıklamada, komite toplantısında görüşülen tüm konuların hiçbir eksik ya da çarpıtma olmaksızın basın mensupları ve kamuoyuyla açık şekilde paylaşılacağı kaydedildi.