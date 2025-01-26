İngiliz Sömürge İdaresine Karşı Direnişin 67’nci yıl dönümü dolayısıyla ilk olarak Lefkoşa Şehitler Anıtı ardından da Küçükkaymaklı Mezarlığı’nda tören düzenlenecek. Akşam namazı ve yatsı namazı arasında da şehitler için Yenişehir Şehitler Camiinde mevlit okutulacak.