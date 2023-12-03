Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1975 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 137’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 27’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 1’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 13’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 91’i diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 285 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

27 araç ise trafikten men edildi.