Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Gelener, “Özel gereksinimli bireylerin hakları ve toplumun bu konudaki duyarlılığını artırmada eğitim önemli bir rol oynamaktadır. Eğitim, engelli bireylerin topluma daha etkin bir şekilde katılımını sağlama yolunda bir köprü vazifesi görmektedir. Okullar, bu bağlamda, öğrencilere sadece bilgi sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda öğrencilerin farklılıklarını anlamalarına, tüm bireylere saygı göstermelerine ve iş birliği yapmalarına olanak tanımalıdır” dedi.

Özel eğitim okullarının öneminin büyük olduğuna dikkat çeken Gelener, şöyle devam etti:

“Özel eğitim okulları, öğrencilere bireysel ihtiyaçlarına uygun destek sağlama konusunda uzmanlaşmış, özel eğitim alanında deneyimli eğitimcileriyle özel gereksinimli bireylerin öğrenme süreçlerini kişiselleştirme ve bireye uygun destek sunma konusunda kritik bir role sahiptir.”

Gelener, “Bu özel günde, Eğitim Bakanlığı ve hükümeti, özel eğitim okullarının kapasitelerini geliştirmeye, özel eğitim öğretmenlerinin çalışma koşullarını iyileştirmeye, bu okulları daha erişilebilir ve kapsayıcı hale getirmeye, böylece özel gereksinimli bireylerin en iyi eğitim deneyimine ulaşmalarına yardımcı olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Süleyman Gelener, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Özel gereksinimli bireylerin eğitimine sağlanan desteklerin çeşitlerinin artırılması toplumsal bir sorumluluktur ve sendikamız bu doğrultuda mücadele etmeye, bireylerin eğitim hakkını savunmaya devam edecektir.

Bu kapsamda 8 Aralık Cuma günü saat 18.00’da KTÖS Konferans Salonunda özel gereksinimli birey ve ebeveynlerin yaşantılarından kesitleri konu alan bir panel ve kısa film gösterimi yapılacaktır. Tüm halkımız davetlidir.”