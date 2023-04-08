Kocaeli'de yaşayan Y.E.Ç., 3 ay önce tanıştığını belirttiği kız arkadaşı E.K. ile bir süre sonra anlaşamayarak ayrıldı. E.K. 4 gün önce bir kız bebek dünyaya getirdi. E.K.'nin ağabeyi O.K., Y.E.Ç.'yi arayarak dün gece saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir eve çağırdı. O.K. eve giden Y.E.Ç.'ye bebeği vererek 'Bu bebek senin, akşam aileni al gel, kardeşimi babamdan iste" dedi. Bebeği alarak evden ayrılan Y.E.Ç., hemen polis merkezine giderek olanları anlattı.

"BU BEBEĞİN BENDEN OLMASI İMKANSIZ"

Polis ekipleri, bebeği teslim aldıktan sonra Y.E.Ç.'nin ifadesine başvurdu. Y.E.Ç. ifadesinde, "Bebeğin ismi ve kimliği yoktu. Başına bir bela gelmesin diye polis merkezine geldim. Ben E.K.'yi 3 aydır tanıyorum. Bu bebeğin benden olması imkansız" dedi.

"BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI"

Polis merkezinde ihtiyaçları giderilen bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından korumaya alındı. Olayla ilgili, 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA