CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Genel Kurulu için tarihin henüz netleşmediğini ve gerekli bilgilendirme yapılmadan toplantının gerçekleşmeyeceğini bildirdi. Öte yandan pazartesi günü yapılması planlanan PM toplantısı da iptal edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi tarafından gerekli bilgilendirme yapılmadıkça partinin TBMM CHP Grup Genel Kurulu'nun toplanmayacağını bildirdi.

Kılıçdaroğlu yazılı bir açıklama yaparak, "CHP Grup Genel Kurulu'nun hangi tarihte yapılacağı konusunda grup üyeleri arasında sorular yöneltildiği ve tereddütler olduğun anlaşılmıştır." dedi.

Grup Genel Kurul toplantı tarihinin henüz belirlenmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafından belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır." dedi.

Kılıçdaroğlu, bu konuda kendisi tarafından gerekli bilgilendirme yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu'nun toplanmayacağını kaydetti.

ÖZEL GRUP BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

CHP'de mutlak butlanın yanı sıra grup başkanlığı tartışması da yaşanıyor. Özgür Özel, mahkemenin mutlak butlan kararı sonrasında Genel Merkez'de yapılan kapalı grup toplantısında grup başkanı seçilmişti.

Ancak Kılıçdaroğlu ve ekibinin "genel başkanın çağrı yapmaması, seçim gündeminin önceden duyurulmaması ve seçimin Meclis'te yapılmaması" gerekçeleriyle seçime itiraz etti. Meclis Başkanlığı'nın itirazı kabul etmesi durumunda seçimin yenilenebileceği ifade ediliyor.

“GRUP YÖNETİM KURULUMUZ USULÜNCE TOPLANACAKTIR”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, karara ilişkin basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

“Bir defa ben böyle bir yazının sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğine inanmak istemiyorum. İmza da Kılıçdaroğlu'nun imzasına benzemiyor. Bu yazı sizinse siz bu yazıyı yazamazsınız sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bizim tanıdığımız Kemal Kılıçdaroğlu yasaya, yönetmeliğe ve iç tüzüğe bakarak karar alır.” ifadelerini kullanan Emir, partinin tüzüğüne dikkat çekti.

Grup Yönetim Kurulu'nun Görevleri'nde 21. maddeye işaret eden Emir, “Grup Yönetim Kurulu, grubun parti tüzüğü ve iç yönetmelikte yazılı amaçlara ulaşmasını ve görevlerini sağlama yolundaki çalışmaları düzenleyen karar ve yürütme organıdır. Grup birleşiminin gündemini düzenler. Grup toplantısının gündemini, neler konuşulacağını Grup Yönetim Kurulu belirler." dedi.

25. maddede yer alan “TBMM çalışmaları sürerken Genel Kurul haftada en az bir gün toplanır.” ifadesine vurgu yapan yapan Emir, şöyle devam etti.

“Meclis tatilde değil, TBMM görevi başındadır ve Grup Genel Kurulu haftada bir toplanmak zorundadır. Grubun genel kurulunu toplamaya ve gündemi belirlemeye tek başına yetkili olan Grup Yönetim Kurulu'dur. Genel başkanın adı geçmemektedir. Yönetmeliğimiz açıktır, en ufak tartışmaya yer yoktur. Grup Yönetim Kurulumuz usulünce toplanacaktır.”

PM TOPLANTISI DA İPTAL EDİLDİ

CHP'de gözler pazartesi günü yapılacak en yetkili karar organı Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrilmişti.

PM'nin 1 Haziran'da toplanacağı duyurulmuştu.

Ancak partiden yeni bir açıklama yapıldı ve "Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti Meclisi'nin toplanma tarihi belirlenememiştir." denildi.

NE OLMUŞTU?

Mutlak butlan tartışmasının devam CHP'de kritik gün pazartesi olarak belirlenmişti. Toplantıda CHP'nin yol haritası o gün netleşecekti.

CHP Genel Merkezi Çankaya 4'üncü İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderilen yazıda, 1 Haziran'da toplanacak PM'de yer alması beklenen isimler bildirdi. Ancak bazı isimler belediye başkanlığı, Meclis Başkanvekilliği ve Grup Başkanvekilliği, istifa ve vefat gibi sebepler nedeniyle bu listede yer almadı. Boşalan koltuklar, yedek üyelerle tamamlanmak istendi ancak 4 üye eksik kaldı.

PM'nin 56 kişiyle toplanması bekleniyor.

YDK ÜYELERİ BELİRLENDİ

Kulislere yansıyan bilgiye göre, CHP Parti Meclisi'nde 32 isim Özgür Özel'i destekliyor.

15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi. Disiplin Kurulu'nda ise Kılıçdaroğlu kanadının ağırlığı olduğu belirtiliyor.

Mesaine evinde devam eden Kemal Kılıçdaoroğlu, A takımını ve yol haritasını belirlemek için çalışıyor.

Yine kulislere yansıyan bilgilere göre, MYK'da yer alacak isimler belli olmaya başladı. MYK için Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik ve Faik Öztrak’ın yanı sıra Akif Hamzaçebi, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm ve Deniz Demir’in adı geçiyor.