Türkiye Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla, “Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, İstiklal Marşı’nın maçlardan önce okunması uygulamasında herhangi bir değişiklik olmadığı ve uygulamanın TFF talimatları doğrultusunda aynen devam ettiği belirtildi.

Kurum, iddiaların aksine İstiklal Marşı uygulamasının kaldırılmasının söz konusu olmadığı vurgulanırken, kamuoyunda yanlış algı oluşturulduğu ifade edildi.

Öte yandan düzenlemenin, yalnızca maç öncesi seremoni kapsamında ısınma esnasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasına son verilmesine yönelik olduğu kaydedildi. Söz konusu değişikliğin UEFA ve FIFA’nın stadyum ve maç operasyon standartlarına uyum sağlamak amacıyla yapıldığı aktarıldı.

Ayrıca düzenleme sürecinde kulüplerden ve futbolculardan gelen görüşlerin de dikkate alındığı belirtildi.

Yetkililer, toplumsal hassasiyetleri istismar eden ve kamuoyunda infial oluşturmayı amaçlayan manipülatif iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.