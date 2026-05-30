CHP'de mahkeme kararıyla göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu bugün ilk kez Genel Merkez'e gelerek partililere sesledi. 12. kattan ilk kez fotoğraf paylaşan Kılıçdaroğlu konuşmasında 38. Kurultay'la ilgili çarpıcı ifadelere yer verdi.

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZ'DE

Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl ardından tekrar CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu'nu vatandaşlar karanfillerle karşıladı.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Bu binanın önünde sizlere bakarken sadece bir Genel Merkez görmüyorum. Ben kardeşlerime, yoldaşlarıma ve evlatlarıma bakarken, ben sizlere bakarken adalet yürüyüşünde birlikte attığımız her adımda toprağa düşen helal alın terini görüyorum. Ben hak hukuk adalet mücadelesinde vatanperver Cumhuriyet Halk Partilileri görüyorum. Ben sizlere bakarken yoksulun, emekçinin, yetimin, hak mücadelesi için çarpan binlerce yüreği görüyorum. Sevgili dostlarım sizlerle omuz omuza helalleşerek kucaklaşarak ülkenin geleceği için buradasınız, beraber mücadele edeceğiz. Hoş geldiniz tekrar söylüyorum. Sağ olun, var olun.

Burası hepimizin halkın yuvasıdır. Partimizin vefakar evlatları. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel namusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik güvenliğini, millet iradesinin onurunu ve devlet aklının geleceğini konuşmak için bulunuyorum. Çünkü yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlâkla mı parayla mı hukukla mı operasyonla mı millet iradesiyle mi aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir.

Ben bugün çok açık konuşacağım. Açık konuşacağım ama öfkeyle değil. Sert konuşacağım ama kinle değil. Bu sadece genel başkanlık yarışı değildir. Ben bugün açık konuşacağım ama öfkeyle değil. Gerçeği söyleyeceğim ama kimseyi aşağılamadan... Bizim kitabımızda iftira yoktur hesaplaşma vardır. Ama bu hesaplaşma kişisel değil ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır. Ama bu arınma tasfiye değil yeniden doğuştur. Biliyorsunuz, 38. Kurultayda bir bayrak değişimi olmuştu. Biz o gün dedik ki başımızın üstüne, Cumhuriyet Halk Partisi 'nde demokrasi esastır dedik.

KURULTAY ÇIKIŞI

Maalesef gördük ki kardeşlerim, durum öyle değil. O kurultay Türkiye siyasetinde bir milattır. O gün yaşananlar, o günden sonra ortaya çıkan iddialar, yargıya taşınan dosyalar kamuoyunda oluşan derin kuşkular ve bugün geldiğimiz nokta hepimize şunu göstermiştir; Bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülkenin de demokrasisi sakatlanır. Bunu her hafızasının bir yerinde tutması lazım. Bir partinin delegesinin iradesi şaibeli hale gelirse milletin iradesine duyulan güven sarsılır. Ve derin bir yara alır. Bir partinin yönetimi ahlâki meşruiyet sorunu yaşarsa o partinin Türkiye'de demokrasi vaat etmesi de imkansız hale gelir. Soruyorum size biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarımız çiğnensin diye mi büyüttük? Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti? Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.

"EN KISA SÜREDE KURULTAY'A GÖTÜRECEĞİM"

Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partilerimiz partimizin güvenli limanını işaret ve inşa edecek. O güvenli limana hep beraber gideceğiz. Doğru düzgün bir limana gideceğiz. Ben değil kardeşlerim, güvenli limanı sizler inşa edeceksiniz. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuk. lideri olacaktır. Başımızın tacı olacaktır. Biz usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz. Karşınızda duran bu adamı iyi tanırsınız. Ben hayatı boyunca hem bürokratik yaşamında hem de siyasi yaşamımda sadece ve sadece vatana millete hizmet etmiş bir kardeşinizim. Hesap uzmanlığından hesap uzmanlığından genel müdürlüğe milletvekilliğinden genel başkanlığa kadar devletin ve milletin her kademesinde görev yaptım. Tek bir kuruş boğazımdan aşağı haram lokma inmedi. Kul hakkı yemedim, yedirmedim Bundan sonra da bundan sonra da açıkça söylüyorum yedirmeyeceğim, yedirmeyeceğim. Kul hakkını kimseye yedirmeyeceğim.

Benim hayatım ortada. Bir ömür boyunca vicdandan, ahlaktan ve dürüstlükten zerre kadar ayrılmadım. Şimdi beni iyi dinleyin. Tüm dünya dinlesin. Altını çizerek ve haykırarak söylüyorum. FETÖ terör örgütü başlı olmak üzere, hiçbir terör örgütüyle ve hiçbir yurt dışı odaklı yapıyla en ufak bağlantısı en ufak teması olmamış Anlı ak, başı dik bir adam duruyor karşınızda.

"HAİN DİYE BAĞIRANLAR..."

Utandıracak, sizi utandıracak hiçbir işin içinde olmamış bir kardeşiniz olarak söylüyorum; Benim tek odağım vatandır ve Türkiye'dir. Unutmayın. Bize çamur atmaya kalkanların çamurları kendi ellerinde kalmıştır. Tarih önünde de hep ellerinde kalacaktır. Değerli Yol Arkadaşlarım ben 78 yaşındayım. Koca bir ömür... 78 yaşında ama bir derdi olan, derdini anlatmaktan asla vazgeçmeyen, aziz Türk milletinin yürüyüşünü sizlerle yapan bir kişi olarak karşınızdayım. Bu yürüyüş benim yürüyüşüm değil. Bu yürüyüş adaletin, dürüstlüğün, temiz siyasetin son büyük nöbetidir. Bu yürüyüş arınmanın, arınarak çoğalmanın çoğalarak kazanmanın yürüyüşüdür. Bu yürüyüş bu asırlık çınarı kuruluş kodlarına o tertemiz ahlaki zemine geri oturtma yürüyüşüdür. Duydum kardeşlerim duydum. Birilerinin siparişleriyle birilerinin fermanıyla atılan o kirli sloganları duydum. Bana 78 yıllık ömrünü bu vatana adamış, bu adama 'hain' diye bağıranları duydum.

Onlara o sloganları attırılan kirli zihniyete tarih önünde sesleniyorum; Bu vatanda ihanet ile vatan kahramanlığı arasındaki çizgi kılıçtan ince, kıldan ince, kılıçtan keskindir. Tarih bilmeyenler dinlesin. Büyük önderimiz, ebedi genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk. milli kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun 'a çıkarken boynunda idam fermanı, isminin üstünde de hain ilanı vardı. Şimdi yapmayın dediğimiz halde normalleşenlerin, sarayın karşısında el pençe diban duranların bugün FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir. Çaba, bu çaba bizi yolumuzdan döndüremez. Bu çaba sadece ve sadece kendi acizliklerinin kendi korkularının tecellisidir.

"ÖZÜR BORCUM VAR"

Şimdi müsaade edin ömrünün en zor yürüyüşünü yapan bu kardeşiniz bu yaşlı adam sizinle tam bu noktada tarihi önünde açıkça helal etsin. Benim bu millete bu aziz millete bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe biz vatan dedikçe biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sizin o nasırlı ellerinize helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum.

"BENİ AFFEDİN"

Halkın belediyesinde, yetimin hakkına göz dikip, rüşvete talanına bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum. Benim temiz niyetimi, bu ülkeye olan sevdamı sırtımdan hançerlenmek için kullananları göremedim. Hakkınızı helal edin ve beni affedin.

YEDEK PARTİ GÖNDERMESİ

Değerli dostlarım, değerli yolda arkadaşlarım. 2 yıldır çıkıp kürsülerden ne dediler? İki yıl boyunca bu yönetim her sıkıştığında neyin arkasına sığındı? Baba ocağı değil, dediler mi, değil mi? Ağızlarından bir kutsal kavramı hiç düşürmediler. Şimdi o iki yıllık büyük yalanlarla yüzleşmek için tam da bu binanın önünde sizlere açık açık söylüyorum. Cevap verin bana. Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?

UŞAK BELEDİYESİ OPERASYONU

Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana, göz yumak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Size soruyorum. Değerli kardeşlerim, baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Helaldir, temizdir, halktır ve halktır baba ocağı. Baba ocağımız vatandır. Biz bu baba ocağının sahipleriyiz. Baba ocağının sofrasında asla haram lokma olmaz. Her şey helaldir. Çünkü baba ocağıdır. Baba ocağında oturanlar Gazi Meclis'in çatısı altında rüşvet poşeti iddiaları karşısında sessiz kalamaz. Bu ki bu lekeyi gazi meclisimize ve Cumhuriyet Halk Partimize düşürenlerle nasıl yol yürüyeceğiz? Biz değil. Siz karar vereceksiniz. 'Kapatma olursa yedek parti hazır' diyenler şunu çok iyi bilsinler; Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizen bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlakın, erdemin, ülkesine ve vatandaşına hizmet etmeyi şiar edinenlerin demokrasi savunanların partisidir. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili çift ajandalı değildir. Bu parti mandacılara karşı 'Ya istiklal ya ölüm' diyenlerin partisidir.

"ARINACAĞIZ"

Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi sonra Türkiye arınacak. Biz kendi evimizi hukukla, ahlakla temizlerken bir an bile asıl görevimiz olan bu milletin dertlerini unutmayacağız. Çünkü bu ülkenin mutfağında yangın var. Emeklimiz pazar artıklarıyla geçiniyor. İşçimiz alın terinin karşılığını alamıyor. Gençlerimiz geleceğini yurtdışında arıyor. Türkiye yangın yeri. Hiç kimse o mutsuzluğa kapılmasın. Biz bu karanlığı yırtıp atacağız, yırtıp atacağız. Buradan, bu tarihi meydandan. bu ülkeye demokrasiyi getirmek için omuz omuza yürüdüğümüz ve bundan sonra da adalet yolunda beraber yürüyeceğimiz milyonlara selam olsun. Hepiniz aynı selamı gittiğiniz yerlerde söyleyin. Bizim halkımızla kurduğumuz o dostluk köprüleri, o demokrasi birliği bu ülkenin çimentosudur. Selam olsun Türkiye'nin asıl sahiplerine. Seçimlerde broşürlerimizi dağıtan başörtülü bacılarımıza selam olsun.

"BEN BU KAVGAYI YENİDEN BAŞLATIYORUM"

Apartman görevlisi kardeşlerime, kağıt toplayıcısı yoldaşlarıma, umudumuz olan kadınlarımıza, emeklilerimize ve tüm emekçilere selam olsun. 418 milyar dolar kavgamıza güçlendirilmiş parlamenter sistem mücadelemize bin selam olsun. Bin selam olsun aydınlık geleceğimize.

Beşli çeteler de dinlesin. Sokaklarımızı zehirleyen uyuşturucu baronları da dinlesin. Halkın tepesine çöken mafya artıkları da dinlesin. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe bu can bu bedende kaldığı müddetçe size asla ve asla geçit vermeyeceğiz.

O çaldığınız milyar dolarları, o çaldığınız milyar dolarları bu milletin kasasına geri getireceğim. Korkmuyorum. sizden korkmayacağız. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız? içerideki bu haramzadeleri maşa gibi kullanarak Türkiye'yi sömüren uluslararası tefeciler ve Türkiye düşmanları siz de iyi dinleyin, herkes şunu çok iyi bilsin; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu iradesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu iradenin sarsılmaz ve sönmez ruhu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Biz bugün burada o kurucu iradeye canımız pahasına sahip çıkıyor, o ebedi ruhu göndereceğiz. İçimizde, şerefle, gururla taşıyoruz. Bugün ülkemizin etrafı bir ateş çemberiyle sarılmışken Mustafa Kemal'in koltuğundan dünyaya yedi düvele sesleniyoruz. Devletimizin üniter yapısı ve milletimizin sarsılmaz bütünlüğü Kurtuluş Savaşı'nda nasıl çelikten bir yumruk olup tepenize indiyse bu de aynı inançla karşınızdayız. Kimse heveslenmesin. Doğu Akdeniz'de, Kuzey'de, Güney'de, Batı Trakya'da, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve kanımızı akıttığımız, şehit verdiğimiz bütün topraklarda devletimizin ve milletimizin çıkarları partimizin sarsılmaz tavizsiz tüzüğüdür. Biz gönül bağ kurduğumuz kardeşler sofrasında buluştuğumuz o mazlum milletlerle birlikte bu coğrafyada emperyalizme asla ve asla geçit vermeyeceğiz.

"AYAĞA KALK AZİZ MİLLETİM"

Türkiye'nin kardeşlik projesini, koltuklarımızı korunmanın pazarlığını yapmak için değil, ülkemize ve halkımıza olan borcumuzu yerine getirmek için destekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Yıkılmayacaktır, dağılmayacaktır. Ve buradan 2023 yılında bu ülkeye demokrasiyi, adaleti getirmek için omuz omuza verdiğimiz bütün ittifak partilerine o ittifakın yürekli liderlerine ve daha da önemlisi Halil İbrahim soframıza icabet etmiş, gönül vermiş on milyonlarca vatan evladına selam olsun. Bizim kurduğumuz o helalleşme ve demokrasi köprüsü bu ülkenin teminatıdır. On milyonların iradesini kimsenin çiğnemesine izin vermeyeceğiz. Biz sadece geçmişi temizlemeyeceğiz. Biz geleceği de inşa edeceğiz. Bu ülkenin tüm namuslu evlatlarını bir araya getireceğiz. Adaletin, ahlakın ve dürüstlüğün sarsılmaz kalesi olarak bu anlayışı hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Geçmişte söyledik, şimdi de söylüyoruz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir genç geleceğinden korkmayacak. Ayağa kalk Cumhuriyet Halk Partisi. Ayağa kalk aziz milletim. Umutsuzluğu çöpe atın. güneşli günler çok yakın.



