11.02.2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Kurtuluş’ta bulunan bir ikametgahın penceresi kırılıp hasara uğratılarak açılmış ve içeriye girildikten sonra, ikametgah içerisinde muhafaza edilen muhtelif ziynet eşyaları çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen G.A.(E-28) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Ambarı soydu!

24.02.2024 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da Sanayi Bölgesinde bulunan ambar olarak kullanılan bir binanın kapısı açılarak içeriye girilmiş ve bina içerisindeki depoda muhafaza edilen toplam 3 şişe zeytin yağı ve 9 şişe alkollü içki çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.A.(E-58) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Otel odasından para çaldı

25.02.2024 tarihinde, saat 18:40 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir otel odası içerisinde kalmakta olan bir şahsa ait çanta içerisinde muhafaza edilen 1.900 ABD Doları nakit para çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.C.Y.(E-27) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.