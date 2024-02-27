Uuyuşturucu operasyonuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

26.02.2024 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Vadili’de M.T.B.(E-28) ve Y.B.(K-28)’nin kalmakta oldukları ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 5 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 5 adet kağıt parçası, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet hap ve içerlerinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ile 2 adet hassas terazi tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Akabinde İnönü’de M.T.B.’ye ait makinist garajı içerisinde yapılan aramada ise, yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.