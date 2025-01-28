Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi’nde dün, Kıbrıs vatandaşlığı alamayan kişilerle ilgili konunun tartışıldığını yazdılar.

Haberi “3 Bin 700 Çocuk Vatandaşlık İçin Bekliyor” başlığıyla veren gazete Meclis İnsan Hakları Komitesi’ndeki verilere dayanarak, Kıbrıslı Türk ebeveynle kriterlere uyan 760 başvurunun askıda olduğunu, yine Kıbrıs Türk ebeveynle kriterlere uymayan yaklaşık 2 bin 800 başvurunun bulunduğunu yazdı.

Gazete ebeveyni Kıbrıslı Rum olan çocuklarla ilgili rakamın ise net olmadığını belirtti.

Habere göre toplantıda, Kıbrıs vatandaşlığı alamayan çocukların yaşadıkları sıkıntılar, örneklerle aktarılırken, bir çocuğun 16 yıl başvurusunun incelenmesini beklediği ayrıca Kıbrıs’ta reşit olan, 20, 30 ve 40 yıldır burada yaşayan ve vatandaşlık konusunda bir çözüme sahip olmayanların da bulunduğu ifade edildi.

Meclis İnsan Hakları Komitesi konuyu Şubat ayı içerisinde de ele alacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan izahatta ebeveynlerinden birinin Kıbrıslı olması durumunda vatandaşlık hakkına sahip olunduğunu, ikinci ebeveynin ülkeye yasa dışı giriş yapması veya ikamet etmesi halinde ise bunun (vatandaşlık verilmesi) geçerli olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ikinci ebeveynin ülkeye yasa dışı girmesi veya ikamet etmesi halinde, çocuğun durumunun ve vatandaşlık başvurusunun, belirli kriterler temelinde bakanlar kurulu tarafından incelendiği de belirtildi.

Sınır kapılarının açıldığı 2003 yılından bu yana vatandaşlık için yaklaşık 5 bin onay verildiğini yazan gazete bugün ise ebeveynlerinden biri Kıbrıslı Türk olan ve kriterlere uymadığı görülen çocuklarla ilgili yaklaşık 2 bin 885 başvurunun askıda olduğunu; kriterlere uyduğu(ebeveynlerinden biri Kıbrıslı Türk) görülen ise 760 başvurunun bulunduğunu belirtti.

Habere göre 2004 yılından bu yana ise ebeveyni Kıbrıslı Rum olan 20 mesele ise askıda bulunuyor.

Gazete haberinde 2024 yılında Kıbrıslı Türklerle ilgili 96, Kıbrıslı Rumlarla ilgili ise 25 durumun onaylandığını yazdı.

Ombudsmanlık tarafından yayımlanan raporda, vatandaşlık konusunda yapılan, çocukları temel insan haklarından mahrum edilen Kıbrıslı Rum veya üçüncü ülke vatandaşı ebeveynlerle ilgili en az 30 şikayetin ele alındığının söz edildiğini yazan gazete raporda ayrıca bu çocukların hangi nedenlerden dolayı kriterlere uymadığının netlik kazanmadığına da dikkatin çekildiğini belirtti.

Habere göre Çocuk Hakları Komiserliği ofisi tarafından yapılan açıklamada ise Kasım 2024’te Çocuklarla ilgili Komiserin, başvurusu 2008 yılından beri Kıbrıs vatandaşlığı başvurusu incelenen çocukla birlikte İçişleri Bakanını ziyaret ettiği ifade edildi.

Komiserlik ayrıca vatandaşlık bekleyen çocuklarla ilgili çeşitli kategorilerin de olduğuna dikkat çekerken buna ilişkin örneklere de yer verdi.

Öte yandan Haravgi gazetesi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş’in, dokuz sendika adına yaptığı karma evliliklerden doğan çocuklarla ilgili davanın takipçisi olduklarına dair açıklamasına yer verdi.

Gazete Maviş’in, “Rum Yüksek Mahkemesi’nin 21 Şubat’ta, Kıbrıs vatandaşlığı konusunda Eda Hançer Akkor’un davasına ilişkin kararı açıklayacağı” şeklindeki ifadelerine de yer verdi.