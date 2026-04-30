Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, “Athienu”(Kiracıköy) bölgesinde dün üç çiftlikte daha şap hastalığının görüldüğünü yazdılar.

Bahse konu bölgede aralık ayında şap hastalığının görüldüğünü anımsatan gazete bölgede, 15 bin inek ve 20 bin küçükbaş hayvanla 30 çiftliğin bulunduğunu yazdı.

Üç çiftlikte görülen vakaların, 2 bin 500 kapasiteli küçükbaş hayvan olduğunu yazan gazete Veterinerlik Dairesinin, düne kadar toplam 108 çiftlikte şap hastalığının görüldüğünü teyit ettiğini belirtti.

Gazete yine Veterinerlik Dairesinin açıklamasına dayanarak bugüne kadar 38 bin 927 küçükbaş hayvan ile 2 bin 247 sığırın itlaf edildiğini yazdı.

Habere göre şap hastalığı görülen domuzlarda ise bugüne kadar 16 bin 644 domuz itlaf edilirken 7 bin 839 domuzun da itlaf edilmesi bekleniyor.

Sığırların aşılanması süreci içerisinde ise aşılama oranının yüzde 81’e ulaştığını yazan gazete küçükbaş hayvanlarda ise aşılama oranının yüzde 64 olduğunu belirtti.

Gazete haberinde ayrıca küçükbaş hayvanların yüzde 10’unun şap hastalığı nedeniyle kaybedildiğini de yazdı.

-Domuz besicileri yetkilisinden açıklama

Politis gazetesine göre Rum Domuz Besicileri Başkanı Petros Kaylas, Avrupa Komisyonunun şap hastalığına ilişkin alınan tedbirleri 15 Haziran’a kadar uzatması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Kaylas, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “ülkenin şap hastalığından kurtulmasına ilişkin yolun çok uzun olduğunu” söyledi.

Kaylas açıklamasında mevcut koşullara bağlı olarak şap hastalığından kurtulmak için 4-5 yıla gereksinim olduğundan da bahsetti.