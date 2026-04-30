Söz konusu şahsa devlet tarafından 60 bin euro tazminat ödeneceğini yazan Alithia gazetesi, konuyu ele alan hukuk dairesinin, açılan dava bağlamında uzlaşmaya varılmasını önerdiğini kaydetti.

Lefteris Arauzos isimli taraftarın polis mensupları tarafından dövüldüğünü ve olay sonucunda ciddi şekilde yaralandığını yazan gazete, olayla ilgili bir video bulunduğunu da belirtti.

Haberde olayla ilgili cezai kovuşturma yapılmadığı, çünkü söz konusu taraftarı döven polislerin kim olduklarının tespit edilemediği de kaydedildi.