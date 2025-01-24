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Derviş Eroğlu, KKTC siyasetinde uzun yıllar önemli görevler üstlenmiş ve 2010-2015 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapmıştı.

Şu an serviste olan Eroğlu, tedavi süreci yakından takip edilen 3. Cumhurbaşkanı’nın moralinin yerinde olduğu bildirildi.

Ataoğlu: Hedefimiz sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir çevre yönetimi

Ataoğlu: Hedefimiz sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir çevre yönetimi

KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, İstanbul’da bel fıtığı ameliyatı geçirdi. Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyon, yaklaşık 12 saat sürerken, ameliyat sonrası bir gün yoğun bakımda tutulan Eroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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