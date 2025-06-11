Kazalarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

1. 10.06.2025 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Girne’de Raif Denktaş Caddesi üzerinde, Yusuf Emre GÜRLER (E-21) 144 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PY 237 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsiz şekilde dönel kavşağa giriş yapması sonucu, o esnada kavşak içerisinde batı istikametine doğru seyreden Murat KOÇAK (E-21) yönetimindeki MF 242 plakalı aracın sol yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan MF 242 plakalı araç, beton su direğine de çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

PY 237 plakalı araç sürücüsü Yusuf Emre GÜRLER, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 10.06.2025 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Ozanköy’de faaliyet gösteren bir markete ait araç park yeri içerisinde, Gülistan BABACANLI (K-56) yönetimimdeki PV 218 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Uğur Mumcu Caddesine giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Mehmet Sami YÜZBAŞIOĞLU (E-22) yönetimindeki VE 916 plakalı motosikletin önünü tıkayıp çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı olduğu Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sağ ayağında kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 10.06.2025 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Tatlısu-Geçitkale Anayolu üzerinde, Burhan SARGIN (E-25) 62 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VH 198 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada virajlar mevkiine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve yaklaşık iki metre derinlikteki dere yatağına düşmüştür.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol el bileğinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından, Acil Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.