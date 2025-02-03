Kazalarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

02.02.2025 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Reşit ŞİMŞEK (E-48) 147 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HP 274 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yol çalışması nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan Seydahmet KILIÇ (E-51) yönetimindeki ZVV 811 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. HP 274 plakalı araç sürücüsü Reşit ŞİMŞEK aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

02.02.2025 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, Harun ÖZDEMİR (E-31) 193 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZPV 229 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu tarafında kırmızı ışık yandığı için durmak zorunda kalan Mücahit AVCIKADİR (E-30) yönetimindeki RY 917 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. ZPV 229 plakalı araç sürücüsü Harun ÖZDEMİR aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

02.02.2025 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Tepebaşı’nda Şehit İbrahim Latif caddesi üzerinde, Fikret ÇELİK (E-38) 79 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZNG 680 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve banket içerisinde bulunan elektrik direğine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ el bileğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.