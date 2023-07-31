Girne’de 3 buçuk kilo uyuşturucu madde ile yakalanan Okafar Esther Ifeoma ile Amanda Ukwu hakkındaki dava bugün karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar 7’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer'in oy birliği ile vermiş olduğu kararı okuyan Mine Ozankaya, uyuşturucu suçlarının en yaygın suç türü olduğunu belirtti. Ağır ceza mahkemelerinin gündemini de en çok meşgul eden suç türünün uyuşturucu olduğunu belirten yargıç, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yargıç, huzurlarındaki davaya konu uyuşturucunun miktarının külliyatlı olduğunu, sanıkların maddeyi ticari amaçlı tasarruf ettiklerini belirterek, bu hususların aleyhlerine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç, sanıkları mahkum oldukları davalardan 7’şer yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Olay

Sanıklar, 9 Haziran 2023 tarihinde Girne’de gerçekleştirilen ‘Deprem Operasyonu’nda piyasaya değeri 2 buçuk milyon TL olan 3 buçuk kilo uyuşturucu madde ile yakalamıştı. Sanıklar soruşturmanın ardından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti. Sanıklar uyuşturucu madde sattıkları belirlenmişti.