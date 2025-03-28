Denetimlerde, 27 ithal ürünün tamamı, 13 yerli ürünün ise 10’u temiz çıktı. Yerli ürünlerden, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye, tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren 1 numuneye rastlandı.

Tatlısu köyü sakini Lidia Kargı’ya ait ayşe kadın fasulyede tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.

Tatlısu köyü sakini Ümran Çil’e ait hıyarda ve Tatlısu köyü sakini Adalet Ulucan’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.