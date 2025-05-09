Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı ekiplerin 2 - 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği gıda denetimlerinde ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarı’nda analiz edilerek, Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yerli ürünlerden alınan 28 numunenin 25’i temiz bulunurken, 3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Yedidalga köyü sakini Resul Nizam’a ait çilek, Gazimağusa sakini Yıldıray Dağlı’ya ait kapya biber ve Tatlısu köyü sakini Adem Çil’e ait siyah patlıcan ürünlerinin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

İthal ürünlerden ise alınan 26 numunenin 25’i temiz çıkarken, Mehtap Uzunkaya’ya ait Armut S.M. ürününde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi üzerine, ürün firmanın talebi doğrultusunda menşeine iade edilmesine karar verildi.