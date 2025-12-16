Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Burak Ateş mahkemeye olguları aktardı. Polis memuru, 12.12.2025 tarihinde saat 19:30 raddelerinde Lefkoşa’da alınan bir bilgi üzerine LPM Cürümleri Önleme Şubesi tarafından C.E., A.G. ve A.E. Şht. Üsteğmen Mustafa Orhan Sokakta bulunan ikametgahında arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada ikametgahın mutfak odası içerisinde masa üzerinde yaklaşık 30 gram ağırlığında kanunsuz hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, 3 zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, yapılan sorgulamalarda uyuşturucu maddeyi D.D’den temin ettiklerini söylediklerini aktardı. Polis, bunun üzerine D.D’nin Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti. Polis, D.D’nin de mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek süre alındığını aktardı. Polis, ele geçirilen maddenin 15 Aralık itibariyle analize gönderildiğini, sonucun beklendiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.