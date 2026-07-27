Mahkemede olguları aktaran polis memuru Cemal Ramiz, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin, 17 Temmuz 2026 tarihinde zanlının uyuşturucu madde tasarruf edip sattığı yönünde bilgi aldığını söyledi.

Polis, aynı gün gerçekleştirilen "Tayfun Operasyonu" kapsamında M.S.'nin Ortaköy'de aracıyla seyir halindeyken tespit edildiğini, polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştığını ve makul güç kullanılarak tutuklandığını belirtti.

Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını kaydeden polis, ardından evinde yapılan aramada yatak odasında vakumlu paketler içerisinde toplam 3 kilogram 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını ifade etti.

Polis, M.S.'nin gönüllü ifade vererek uyuşturucu maddeyi 15 Temmuz'da bir kişinin yönlendirmesiyle aldığını itiraf ettiğini söyledi. Zanlının ayrıca, 7 Temmuz'da yine aynı kişinin yönlendirmesiyle 89 gram hintkeneviri temin ettiğini, bunun 5 gramını kullandığını, kalan 84 gramını ise Lefkoşa'da çeşitli noktalara bıraktığını da beyan ettiğini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, ele geçirilen uyuşturucu miktarının yüksek olması nedeniyle zanlının yargılanması halinde uzun süreli hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini, bu nedenle kaçma ihtimalinin bulunduğunu ifade ederek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, sunulan şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi'nin, M.S.'nin yargılanıncaya kadar iki ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdiğini açıkladı.