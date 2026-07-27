Mahkemede olguları aktaran polis memuru Nurettin Özgenler, D.K.'nin 26 Temmuz 2026 tarihinde saat 02.50 sıralarında Yenikent'te, A.D.'ye ait park halindeki Toyota Corolla marka aracı henüz tespit edilemeyen yakıcı bir madde kullanarak kasten ateşe verdiğini söyledi.

Polis, çıkan yangın sonucu araçta yaklaşık 100 bin TL maddi hasar meydana geldiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri doğrultusunda D.K.'nin ikametgahında tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, evde yapılan aramada yatak odasındaki masa üzerinde bir çakmak ile açık bavul içerisinde güvenlik kamerası görüntülerinde olay sırasında giydiği belirlenen kıyafetlerin emare olarak alındığını ifade etti.

Polis ayrıca, yanan araçtan Olay Yeri İnceleme Şubesi tarafından kalıntı örnekleri alındığını ve laboratuvar incelemesine gönderildiğini, zanlının parmaklarından alınan swap örneklerinin de analiz edilmek üzere incelenmeye sevk edildiğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, alınacak tanık ifadeleri, temin edilecek kamera görüntüleri ve beklenen uzmanlık raporları bulunduğunu belirterek zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan D.K. ise, "Ben o mahallede oturuyorum. Olay saatinde evime giderken görüldüm ama ben bir şey yapmadım." diyerek suçlamaları reddetti.

Sunulan şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın selameti açısından D.K.'nin 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.